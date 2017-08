APLICAȚIE INTERACTIVĂ - Cele mai frumoase biserici fortificate din Transilvania - Povești dintr-o lume apusă

Cateva dintre cele mai frumoase biserici fortificate din zona Transilvaniei au fost surprinse in reportaje video de catre HotNews.ro si Deutsche Welle. Imaginile spectaculoase, care includ filmari cu drona, ofera o perspectiva unica asupra mostenirii culturale lasate de sasi in Transilvania.> Vezi fiecare biserica pusa pe harta si citeste o scurta descriere.> Vezi videoreportajul inserat in interiorul aplicatiei. Foloseste butonul de full screen (dreapta sus pe video) pentru a vizona video-ul la dimensiuni mai mari.----

Cine cumpara o biserica fortificata in Transilvania. Tapu in amurg - imagini superbe cu drona







Viscri:



VIDEO Imagini spectaculoase din Viscri. Vezi o poveste cu ultimii sasi din Viscri, plus imagini inedite cu biserica si peisajele satului situat in judetul Brasov



Organista din Viscri





Seica Mica:



O frumusete ascunsa intre dealurile Transilvaniei. Biserica fortificata din Seica Mica

