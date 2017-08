Presedintele FDGR, Paul-Jürgen Porr, despre intalnirea sasilor de la Sibiu: Este pentru prima data o intalnire cu foarte multi participanti, comparabila cel putin cu intalnirile de la Dinkelsbühl ale sasilor emigrati

KS - Un proiect special HotNews.ro – DW

Mai multe despre proiectul HotNews.ro – Deutsche Welle: Cele mai frumoase biserici fortificate din Transilvania. Povesti dintr-o lume apusa. Plus: Intalnirea sasilor de la Sibiu

Este pentru prima data o intalnire cu foarte multi participanti, comparabila cel putin cu intalnirile de la Dinkelsbühl ale sasilor emigrati (La intalnirea anuala a sasilor transilvaneni din Germania, de Rusalii, la Dinkelsbühl, participa circa 20.000 de oaspeti – n. red.). Pentru prima data intalnirea noastra este coorganizata si din Germania (asociatiile sasilor pe localitati de origine). Scopul primordial este o participare cat mai numeroasa si din Germania (de aceea are loc in august, cand si acolo este vacanta). (In Romania, incepand cu anul 1991, intalnirea anuala a sasilor are loc, de regula, la Biertan, in a treia sambata din septembrie – n. red.)Exista mult puncte culminante si este dificil sa alegi: Se serbeaza jubileul de 500 de ani de la reforma lui Luther; sunt foarte mult expozitii; exista un adevarat maraton international (6 ore) de dansuri populare; exista programe adecvate pentru copii si tineri. Defilarea portului popular este desigur un astfel de moment de exceptie, ca si prezenta presedintelui Romaniei Iohannis si a altor oaspeti de onoare din tara si strainatate. A nu se uita - manifestarile din resedinta de vara a lui Brukenthal la Avrig.Fiecare politician german care vine in Romania vorbeste despre functia de punte a minoritatii germane din Romania. Pentru multi dintre ei, acesta este doar un slogan. Noi incercam sa umplem aceasta notiune intr-adevar cu viata si nu doar raportat la Germania, ci la Europa Centrala de limba germana. As vorbi chiar de o dubla functie de punte, adica si intre majoritatea romana si celelalte minoritati etnice din Romania. Exista n exemple pentru ambele. In ceea ce priveste relatiile pe plan mondial, acestea se desfasoara mai ales in cadrul Federatiei Sasilor Transilvaneni de pretutindeni.Sper ca tot mai multi urmasi ai celor care au emigrat de aici sa vina pentru prima data in tara parintilor lor si s-o aprecieze. Aceasta este premiza pentru alte vizite, pentru imbunatatirea imaginii tarii, pentru legaturi mai stranse decat pana acum.