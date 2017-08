​​VIDEO Calnic, cetatea cu numele greavului

KS - Un proiect special HotNews.ro – DW

Resedinta nobiliara pana in 1430, cetatea a fost vanduta atunci taranilor din Calnic, care in prima jumatate a secolului al XVI-lea au inceput inaltarea unei noi centuri de ziduri, au intarit turnul portii, iar in curtea interioara au ridicat capela. Tot in curtea interioara, lipite de zid, au fost construite camari pentru provizii. La finalizarea acestor lucrari masive de extindere si intarire, cetatea a primit infatisarea de azi. ( Sursa Fortificatia a fost restaurata in anii 1961-1964. In 1998, obiectivul a fost inclus in Patrimoniul Mondial UNESCO. HotNews.ro a vrut sa scrie si povestea acestei cetati, insa academicianul Marius Porumb, cel care ni s-a indicat la intrare a fi responsabil, nu a dorit sa ne furnizeze informatii.Vezi mai jos filmulete si imagini aeriene spectaculoase cu alte biserici fortificate din Transilvania