VIDEO ​​Perla coroanei: biserica fortificata din Biertan.  Camera impacarii si piatra rusinii

Acolo se afla doar un scaun, o masa, un pat, o farfurie, o lingura si o furculita si cei doi nu aveau incotro, decat sa se impace. Se spune ca metoda a fost atat de eficienta incat, in 300 de ani, a fost un singur divort."Se numea "camera impacararii" sau inchisoarea conjugala si se afla in bastionul cetatii. Bastionul este muzeu acum, camera a fost amenajata in alt loc. Acolo povestesc oamenii ca ar fi fost doar un scaun, o masa, un pat, o farfurie, o lingura si o furculita si erau inchisi sotii pana se impacau. Acolo erau nevoiti sa comunice folosind acele obiecte care existau doar intr-un singur exemplar. Erau nevoiti sa manance cu aceeasi lingura, din aceeasi farfurie, sa imparta patul. Stim din monografie ca multumita acestei "institutii binecuvantate de Dumnezeu, in timpul episcopei, timp de aproape 300 de ani, a avut loc un singur divort". Camera impacarii s-a desfiintat in momentul in care episcopul a plecat din Biertan, in anul 1868, fiindca el conducea judecata", povesteste preotul din Biertan, Ulf Ziegler.O alta poveste interesanta legata de Biertan este cea cu "piatra rusinii"."Era si piatra rusinii, care era in fata intrarii in biserica, si acolo erau pusi cei care au intrecut masura. Daca un baiat era prins cu o fata si inca nu erau casatoriti, trebuiau sa ramana acolo, sau o fata a intarziat acasa, ramanand la un baiat, sau au avut o relatie inainte de casatorie, trebuiau sa ramana acolo, pe piatra respectiva. Atunci comunitatea venea in proportie de 100% la biserica, treceau pe langa acesti oameni, si ma gandesc ca femeile in varsta aveau posibilitatea sa le spuna pe fata ce gandeau despre fapta lor si nu era prea placut", a mai povestit preotul.Un episod interesant este cel mai mare asediu asupra cetatii."Poate cel mai mare asediu a avut loc in 1702, cand curutii au pornit la razboi impotriva Austriei si au asediat mai multe localitati, printre care si Biertanul. Ei au venit de trei ori. In primele doua dati au fost impaciuti prin cadouri si daruri. A treia oara au vrut totul si au asediat cetatea cu 16.000 de ostasi, timp de 4 saptamani pana a cazut. Inclusiv episcopul a fost prins si tarat in biserica, i-au luat hainele si cheia de la sacristie si au luat seturile de la Cina cea de taina", mai povesteste preotul.O alta curiozitate este ca in satul Biertan exista cea mai veche farmacie din Romania.Biserica evanghelică fortificată din Biertan, județul Sibiu, a fost construită în secolul al XII-lea, iar fortificatiile in secolul al XV-lea. Acum ansamblul apartine comunitatii evanghelice din Biertan."Astazi, Biertanul este cunoscut din doua motive majore, faptul ca este monument UNESCO, ca si intreg satul din jurul cetatii, si pe de alta parte, in randul sasilor, fiindca dupa reforma bisericeasca, anul acesta se sarbatoresc 500 de ani de la reforma lui Martin Luther, acolo a fost sediul episcopal. Ce este special la Biertan? Vorbim de fortificatii foarte ample cu trei ziduri concentrice, 7 turnuri, un bastion care s-a pastrat integral. Au mai fost alte doua bastione din care s-au pastrat doar zidurile exterioare", spune preotul.Interiorul bisericii, dar si fortificatiile au nevoie de restaurare. Ulf Ziegler spune ca s-a incercat obtinerea de fonduri europene pentru conservarea monumentului, insa fara succes. Vestea buna este insa ca s-au strans o parte din banii necesari din donatii."Nevoile sunt foarte mari deoarece este un complex foarte mare, doar zidul cetatii are peste 10.000 mc de zidarie, mult mai mult decat biserica. Inventarul bisericii trebuie restaurat din nou. Proiectul de restaurare estimeaza ca avem nevoie de 1 milion de euro. pana acum am strans jumatate. Am incercat sa obtinem fonduri europene si nu am reusit, nu am strans punctaj suficient, asa ca am apelat la sponsorizari din afara tarii, din Statele Unite si Germania, unde am gasit sprijin sa facem macar jumatate din ce ne-am propus. Fiind monument UNESCO, procedura de restaurare este foarte complicata, numai studiile au costat 60.000 de euro. Si o restaurare nu se termina niciodata", spune preotul.Vezi mai jos filmulete si imagini aeriene spectaculoase cu alte biserici fortificate din Transilvania