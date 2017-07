VIDEO Cine cumpara o biserica fortificata in Transilvania? Tapu in amurg - imagini superbe cu drona

KS - Un proiect special HotNews.ro – DW

Consistoriul din Medias este dispus sa vanda tot ansamblul la pretul terenului, cu conditia ca noul proprietar sa restaureze biserica.

"Nu mai este nimic de vazut acolo. Altarul este gol, bucati din orga lipsesc, peretii sunt goi, bancile au putrezit, le-au dat foc. Au furat icoanele de pe altar, in doua randuri, au furat si fluierele si clapele de orga. Cine sa pazeasca? In jur a crescut buruiana. Am fost acum patru ani cu varul meu si cu copilul si am facut curat. Acum nu mai pot, am facut atac cerebral, abia mai merg. Buruienile au crescut din nou. Este rusinos. Parca iti este si rusine sa spui ca esti din Tapu sau ca esti sas. Sunt oameni care trec zilnic pe acolo la magazin si nu le curata. Noi am facut scari acolo, ei nu sunt in stare nici sa le curate. Primaria ar putea sa faca asta cu cei care primesc ajutor social ca vin acolo turisti, e rusine. Trebuie sa faca ei, ca sasii nu mai sunt", povesteste Hihn Johann, 78 de ani, unul dintre cei trei sasi ramasi in sat.In biserica nu se mai tin slujbe, iar cei trei sasi merg la bisericile din satele vecine. "Nu mai putem merge, dar vin si ne iau cu masina si ne aduc", spune Hihn Johann. In '97 mai erau 57 de sasi, dar fie au plecat in Germania, fie au murit, povesteste acesta.Chiar daca vrei sa vizitezi biserica, acum nu se mai poate, deoarece este incuiata, iar vecinii nu stiu la cine se afla cheia.Consistoriul Medias, administratorul bisericii, a facut mai multe lucrari de intretinere, a reparat turnul, vara se curata buruienile, si usa este incuiata pentru ca hotii sa nu mai fure din biserica, insa nefiind folosit in mod constant, lacasul de cult se degradeaza, spun vecinii.Ulf Ziegler, preot la Consistoriul Medias, spun ca biserica din Tapu se afla se o pe o lista cu alte 16 lacase de cult pentru care se cauta un nou proprietar. Astfel, pentru a salva edificiul, Consistoriul este dispus sa vanda tot ansamblul la pretul terenului, deci cateva mii de euro, cu conditia ca noul proprietar sa restaureze biserica fortificata si sa aiba grija de ea. Pana acum insa nu a fost gasit un doritor.Biserica evanghelică fortificată din Țapu, comuna Micăsasa, județul Sibiu, a fost construită în secolul XV. Ansamblul bisericii evanghelice fortificate este format din biserică, incinta fortificată, cu turn de poartă și acces secundar fortificat și este monument istoric.Fortificația este construită din piatră de râu și de carieră, înaltă de 6 metri și este prevăzută cu două rânduri de metereze. Alipite pe interiorul incintei se regăseau până în anul 1941 diverse cămări de provizii, unde se păstrau băuturi, cereale, fructele și nelipsita slănină. Similar, în secolul al XIX-lea, au fost construite astfel de cămări și pe peretele nordic al bisericii, ele având un rol suplimetar în protecția contra incendiilor. Sursa: Wikipedia.