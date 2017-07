VIDEO  Povesti dintr-o lume apusa. Plus: Intalnirea sasilor de la Sibiu

KS - Un proiect special HotNews.ro – DW

Vezi aici pe pe larg programul celor trei zile de evenimente de la Sibiu



Intalnirea de la Sibiu se va intinde pe trei zile, intre 4-6 august, insa va fi doar punctul culminant al unui sir de intalniri mai restranse, organizate pe parcursul a doua saptamani, intre 29 iulie si 13 august, in numeroase localitati natale in care sasii se vor intoarce pentru a sarbatori impreuna.Ce spune Bernd Fabritius, presedintele Asociatiei Sasilor Transilvaneni din Germania despre intalnirea sasilor de la SibiuPana la evenimentul din august, HotNews.ro si Deutsche Welle vor publica zilnic o serie de, cu cele mai frumoase biserici fortificate din Transilvania filmate cu drona: Prejmer, Viscri, Saschiz, Biertan, Valea Viilor si Calinic, plus altele mai putin cunoscute. Vom prezenta traditiile si obiceiurile sasilor, personaje si destine dintr-o comunitate care a parasit in masa Romania la inceputul anilor 90 dupa 800 de ani de la asezarea lor in Transilvania.Vezi aici o galerie foto realizata de Deutche WelleIn cadrul unui proiect comun, HotNews.ro si Deutsche Welle isi propun sa reflecteze pe larg intalnirea sasilor din 4 - 6 august, pentru a oferi publicului romanesc si european o imagine cat mai detaliata a unei mosterniri culturale unice.Evenimentul va fi prezentat pe site-ul HotNews.ro in cadrul unei sectiuni speciale trilingve si in emisiunile Deutsche Welle. Toate articolele din sectiunea speciala vor fi traduse in germana si engleza, pentru a oferi acces la informatie unui public cat mai larg.Scopul proiectului este recuperarea si popularizarea valorilor, traditiilor si memoriei unei comunitati care a influentat istoria Transilvaniei. Acest eveniment reflecta divesitatea Europei, oferind generatiilor de azi un model exemplar de integrare si convietuire etnica.sisunt parteneri ai proiectului.