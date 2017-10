Adreseaza-i medicului o intrebare pe Medlife.ro

​Care sunt situatiile in care trebuie sa impunem limite? Cum determinam copilul sa coopereze? Cum gestionam crizele aparute in aceste situatii? Exista o varsta la care aceste iesiri sunt mai accentuate? Ruxandra Sersa, psiholog clinician, psihoterapeut in centrul MindCare, raspunde intrebarilor cititorilor, miercuri de la ora 10:00.