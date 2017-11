Submarinul Aran San Juan, disparut miercurea trecuta, trimisese un semnal de avarie / Supravietuirea in imersiune completa, 7 zile

"Nava a urcat la suprafata si a comunicat o avarie, comandamentul i-a cerut atunci sa schimbe cursul si sa se intoarca spre Mar del Plata", a spus seful bazei navale din Mar del Plata, Gabriel Galeazzi, intr-o conferinta de presa.Acesta a vorbit despre "o problema cu bateriile, un scurtcircuit". Pana acum, marina a vorbit doar despre o intrerupere a comunicatiilor cu submarinul.Cautarile continua pe o zona cu diametrul de 300 km in largul coastelor argentiniene.Vremea nu este favorabila, cu valuri de 5 pana la 7 metri, care ingreuneaza misiunea celor 13 nave de cautare. Zece avioane survoleaza largul zonei deasupra ultimei pozitii comunicate de San Juan, la 430 km de coasta Patagoniei si de peninsula Valdes.Nu se stie daca sumarinul cu o lungime de 65 de metri se afla la suprafata, daca mai are motoare sau daca este in imersiune, afunadandu-se in adancuri.Capitanul Enrique Balbi, purtator de cuvant al Marinei, a precizat ca in imersiune completa, "fara schimbarea aerului, supravietuirea este de 7 zile"."Nu excludem nicio ipoteza", a repetat marina, in comunicatele sale.Submarinul ar fi trebuit sa ajunga in baza din Mar del Plata duminica sau luni.De la baza sa din Pearl Harbor, in Pacific, marina americana a trimis se ea patru mici submarine fara pilot si o echipa de militari specializati in mentenanta lor.Marina argentiniana pregateste si un dispozitiv de salvare a echipajului in adancimile oceanului.Material american de salvare a ajuns duminica la Comodoro Rivadavia (Patagonia), fiind in curs de montare. Este vorba de module de salvare care permit salvarea a 16 persoane concomitent pana la peste 600 metri adancime. Dar, pentru aceasta, trebuie localizat submarinul.Potrivit protocolului, San Juan ar fi trebuit sa urce la suprafata sau sa activeze o baliza radio in cazul intreruperii comunicarii cu baza.Plecat pentru 35 de zile, submarinul efectua o misiune de supraveghere intre Ushuaia si Mar del Plata."Ara San Juan", 65 de metri lungime si 7 metri diametru, este unul dintre cele trei submarine ale marinei argentiniene. Este un model TR-1700 cu propulsie diesel, construit in santierul naval Thyssen Nordseewerke din Germania. A efectuat prima iesire in mare in 1983. A fost reconditionat in 2007 - 2014, pentru a-i prelungi cu 30 de ani durata de viata, fiind "deplin operational". Nava a efectuat mai multe misiuni in 2017.