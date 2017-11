Afganistan: Pentru prima oara de la inceputul razboiului, aviatia americana a bombardat laboratoarele unde macul alb e transformat in heroina

Potrivit generalului John Nichoslon, operatiunea, efectuata impreuna cu armata afgana in noaptea de duminica spre luni, a distrus 8 laboratoare de transformare a opiului in heroina, in Helmand, "provincia macului" unde talibanii controleaza majoritatea teritoriului."Raidurile efectuate noaptea trecuta vor continua pentru a lovit talibanii acolo unde ii doare", a spus Nicholson, seful operatiunii Resolute Support a NATO din Afganistan, intr-o conferinta de presa sustinuta la Kabul pentru a prezenta aceasta "noua strategie" impotriva narco-traficului care finanteaza talibanii.Pana in prezent, loviturile armatei americane nu vizau decat insurgentii.Productia de opiu s-a dublat in aceasta in Afganistan, pana la 9.000 de tone, potrivit ONU, care confirma ca tara este primul producator mondial."Retelele criminale care sustin talibanii sunt responsabile pentru 85% din heroina produsa in lume", a reamintit generalul Nicholson, care a aratat ca aceasta economie subterana aduce talibanilor circa 200 de milioane de dolari."Am lovit aceasta economie ilegala, am vizat laboratoarele unde transforma macul in heroina, depozitele, locurile unde isi tin banii sau de unde comanda si controleaza" traficul, a sustinut acesta.In schimb, nu se pune problema de a viza cultivatorii: "Ei sunt ostaticii datoriilor lor si traiesc sub amenintarea talibanilor".Talibanii au negat ca vreun laborator ar fi fost lovit de aviatia americana. "Nu e nimic acolo, nu e niciun centru de productie", a scris, pe WhatsApp, un purtator de cuvant al talibanilor, Qari Yosuf Ahmads.