Angela Merkel se confrunta cu o criza politica fara precedent, dupa esecul negocierilor pentru formarea coalitiei de guvernare / Der Spiegel: Metoda Merkel, pragmatism fara limite si flexibilitate ideologica maxima, a ajuns la sfarsit

De la formarea Republicii Federale Germane, in 1949, acest lucru nu s-a mai intamplat niciodata: tara nu are o majoritatea pentru guvernare. In noaptea de duminica spre luni, dupa o luna de negocieri si tergiversari, conservatorii lui Merkel (CDU-CSU), liberalii (FDP) si ecologistii nu au reusit sa formele coalitia de guvernare.In lipsa unei alternative, prima economie europeana se pregateste de saptamani sau luni de paralizie, atat pe plan national cat si in Europa.In conditiile actuale, alegerile anticipate par solutia cea mai probabila, dupa ce Merkel a exclus un guvern minoritar si fostii aliati social-democrati (SPD) au refuzat orice coalitie sub egida cancelarului.Germanii ar putea deci sa revina la urne la inceputul lui 2018, dupa runda de la finele lui septembrie.Angela Merkel se va intalni luni cu presedintele Frank-Walter Steinmeier care joaca un rol institutional esential pentru dizolvarea parlamentului. Acesta a lasat duminica sa se inteleaga ca nu se va grabi cu o decizie.Potrivit legii fundamentale, presedintele convoaca alegerea cancelarului Bundestagului. Daca un candidat esueaza in incercarea de a obtine o majoritate de doua ori, fie alege un guvern minoritar, fie seful statului dizolva parlamentul.Cancelarul a anulat luni o intalnire prevazuta cu omologul sau olandez Mark Rutte.In cursul noptiii, aceasta a promis sa faca "totul pentru ca tara sa fie bine condusa in saptamanile dificile ce vor urma". Merkel ramane in functie, ca si in ultima luna, pentru afacerile curente ale tarii.Indiferent de rezultat, viitorul sau politic este umbrit de acest eveniment, dupa 12 ani de putere. Aceasta a castigat alegerile din septembrie cu cel mai slab scor din 1949 pentru partidul conservator. Cauza a fost o hemoragie de voturi spre extrema dreapta (AfD), pe fondul unei nemultumiri in crestere legata de ajungerea in tara a peste un milion de migranti in 2015-2016.Esecul in formarea guvernului este un seism atat de puternic incat revista de referinta Der Spiegel considera ca tara este confruntata cu "momentul Brexitului german, cu momentul sau (Donald) Trump"."Metoda Merkel - un pragmatism fara limite si o flexibilitate ideologica maxima - a ajuns la sfarsit", arata Spiegel.In cazul unor alegeri anticipate, cu sau fara Merkel, nimic nu garanteaza ca rezultatul va fi diferit fata de cel precedent.Intrarea in forta in camera deputatilor a AfD a dat tarii o adunare fara o majoritate evidenta.Iar acest partid, care a plasat in centrul programului sau un discurs anti-migranti, ar putea sa capitalizeze si mai mult din esecul cancelarului.Deoarece chestiunea migrantiei si urmarile politicii generoase fata de imigranti au condus la esecul negocierilor. Conservatorii si liberalii doreau inasprirea acesteia, in timp ce Verzii cereau mai multa generozitate.Liderii AfD Alexander Gauland si Alice Weidel au salutat ideea unor "eventuale noi alegeri".Liderul liberalilor, Christian Lindner, care a rupt negocierile in timpul noptii, este acuzat de unii politicieni si editorialisti ca a urmarit acest rezultat pentru a profita electoral.Situatia din Germania este o veste proasta si pentru partenerii europeni ai Germaniei, incepand cu Franta, al carei presedinte Emmanuel Macron a prezentat in septembrie propuneri de relansare a UE si a zonei euro.