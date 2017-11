Zimbabwe: Mugabe a negociat dur si a obtinut imunitate totala pentru el si sotia lui in schimbul demisiei

Sursa a spus ca generalii din Zimbabwe au cedat la multe dintre conditiile puse de Mugabe, inclusiv la cea privind imunitate totala pentru Mugabe si sotia sa. De asemenea, Mugabe isi va pastra proprietatile private.Potrivit sursei citate, declaratia televizata de duminica - in care Mugabe parea ca se impotriveste ideii demisiei - a fost facuta, de fapt, pentru ca presedintele sa spuna public ca actiunile armatei, care a preluat controlul tarii, sunt constitutionale.Pentru ca demisia sa fie efectiva, scrisoarea de renuntare a lui Mugabe trebuie trimisa la presedintele parlamentului.Mugabe a socat tara sa duminica, cand, in discursul televizat, a refuzat sa spuna daca isi da demisia.Partidul sau i-a dat lui Mugabe -aflat in arest la domiciliu de cand armata a preluat puterea - 24 de ore sa isi dea demisia sau sa fie pus sub acuzare.Sambata, mii de zimbabweni au iesit in strada pentru a-i cere sa plece.Dar, intr-un discurs bizar si incoerent, Mugabe a insistat ca nu pleaca nicaieri si ca isi va conduce partidul Zanu-PF la un congres ce va avea loc in cateva saptamani.