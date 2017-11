SUA: A murit celebrul ucigas in masa Charles Manson

Charles Manson, liderul sectei care si-a trimis adeptii, cunoscuti drept “Familia Manson”, sa comita crime oribile ce au zguduit atmosfera epocii hipiote din anii ’60 din California, a murit la varsta de 83 de ani, informeaza Reuters, citand oficiali ai inchisorii unde acesta isi ispasea pedeapsa.



Manson era internat de joia trecuta intr-un spital din Bakersfield, California.



Charles Manson, condamnat la inchisoare pe viata pentru orchestrarea uneia dintre cele mai celebre serii de crime din istoria SUA, este incarcerat de peste 45 de ani in California State Prison din Corcoran.



In 1960, Mason, un fost condamnat penal, a adunat laolalta un grup de fugari si paria cunoscuti drept “Familia Manson”.



In vara anului 1969, el si-a indrumat adeptii - cea mai mare parte femei tinere, sa ucida sapte oameni, procurorii spunand ca a fost vorba de un plan de a incita la un razboi de rasa.



Printre victime a fost si actrita Sharon Tate, sotia insarcinata a regizorului Roman Polanski. Ea a fost injunghiata de 16 ori de membrii sectei.



In timpul executarii sentintei, Manson a fost departe de a fi considerat un detinut model, el fiind acuzat de violente, posesie repetata de arme, amenintari la adresa gardienilor si posesie de telefoane mobile.