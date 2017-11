Soldatii americani din Japonia nu mai au voie sa consume alcool dupa ce unul dintre ei a produs, beat fiind, un accident mortal

"Pana la noi ordine, consumul de alcool este interzis" pentru toti militarii din tara, atat in unitatile lor, cat si in locuri publice ca baruri, cluburi si hoteluri, potrivit unui comunicat al fortelor americane in Japonia.

In plus, trupele americane din Okinawa au primit interdictia de a-si parasi bazele, a precizat documentul.

Duminica dupa-amiaza, un japonez in varsta de 61 de ani si-a pierdut viata in Okinawa intr-un accident rutier provocat de un membru al Marine Corps care conducea un camion sub influenta alcoolului.

Testul de alcoolemie a aratat ca nivelul sau de alcool in sange era de trei ori mai mare decat limita autorizata pentru a urca la volan, potrivit politiei japoneze.