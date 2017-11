Dorin Chirtoaca: Locuitorii Chisinaului au transmis un mesaj prin boicotarea referendumului. Socialistii sa-si dea demisia

Dorin Chirtoaca a afirmat ca cetatenii au facut diferenta intre minciuna unor oameni care nu vor sa faca nimic si au manifestat solidaritate cu munca depusa de el si de echipa de la Primarie timp de zece ani. Prin boicotarea referendumului, locuitorii capitalei au pus la punct "clasa politica si aventurierii care au cheltuit in vant zece milioane de lei si care au adus un subiect artificial in agenda publica si au dat peste cap viata noastra de mai bine de jumatate de an fara niciun rost sau folos".Intrebat ce va face in continuare, edilul suspendat a spus ca va lupta pentru dreptate si pentru municipiul Chisinau si a multumit tuturor pentru sustinere si pentru ca au trezit societatea, care se dorea "sa fie adusa in amortire".De asemenea, Dorin Chirtoaca a facut apel la socialisti, indemnandu-i sa-si asume raspunderea si sa-si prezinte demisia pentru faptul ca au abuzat de atentia cetatenilor.Mai multi lideri politici catalogheaza esecul referendumului drept o infrangere a Partidului Socialistilor si a liderului neoficial al formatiunii, Igor Dodon. Atat reprezentantii coalitiei de guvernare, cat si cei ai opozitiei sunt de parere ca rezultatul a fost previzibil, scrie Deschide.md.Referendumul pentru revocarea primarului din Chisinau, liberalul Dorin Chirtoaca, a esuat din cauza prezentei reduse la vot, de 17,5 la suta. Pentru ca referendumul sa fie validat, la urne trebuia sa se prezinte cel putin 33% din cele peste 640.000 de persoane cu drept de vot.Dupa procesarea a 100 % din procesele-verbale, rezultatele referendumului privind demiterea primarului Chirtoaca arata ca 86,4% au votat "pentru", iar 13,53% - "impotriva".