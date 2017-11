Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si printul Philip sarbatoresc 70 de ani de casatorie

Cei doi s-au cunoscut la nunta principesei Marina a Greciei si Danemarcei cu principele George, Duce de Kent, in anul 1934.Dupa o a treia intalnire, in iulie 1939, viitoarea regina, care avea varsta de 13 ani, s-ar fi indragostit de Philip si au inceput sa tina o corespondenta, potrivit royak.uk.Elizabeth si Philip s-au logodit in secret in 1946, iar regele George VI a ordonat ca orice angajament formal sa fie amanat pana ce fiica lui urma sa implineasca 21 de ani, in aprilie 1947.Logodna lor a fost anuntata oficial pe 9 iulie 1947.Slujba de cununie a printesei Elizabeth a Marii Britanii cu printul Philip a avut loc pe 20 noiembrie 1947, in Abatia Westminster, la Londra. Regina a avut opt domnisoare de onoare, intre care sora ei, printesa Margaret. Doua mii de persoane au fost invitate la nunta, iar intre cei prezenti la ceremonie s-au aflat si regele Mihai si mama lui, regina Elena.Ceremonia a fost inregistrata si transmisa de BBC Radio, pentru aproximativ 200 de milioane de oameni din intreaga lume.Regina Elisabeta si printul Philip au patru copii - Charles, Print de Wales, nascut in 1948; principesa Anne, nascuta in 1950; Andrew, Duce de York, nascut in 1960, si Edward, Earl of Wessex, nascut in 1964.Printul Philip, acum in varsta de 96 de ani, s-a retras, toamna aceasta, din angajamentele publice, in timp ce regina, in varsta de 91 de ani, este inca angajata in diverse proiecte.