Zimbabwe: Robert Mugabe nu si-a anuntat demisia din functia de presedinte, asa cum a scris duminica presa internationala

"Congresul va avea loc in saptamanile urmatoare. Voi prezida dezbaterile", a spus Mugabe, potrivit Le Monde.El a mai afirmat ca evenimentele din ultimele zile nu au reprezentat o amenintare pentru Constitutie sau pentru autoritatea sa de sef de stat.ZANU-PF i-a oferit duminica fostului lider in varsta de 93 de ani, in incercarea de a incheia criza politica in mod pasnic, mai putin de 24 de ore pentru a parasi functia de presedinte al tarii, altfel va fi pus sub acuzare si adus sa dea socoteala in fata unui tribunal.Robert Mugabe a fost destituit, duminica, din functia de lider al Zanu-PF si inlocuit cu Emmerson Mnangagwa, vicepresedinte pe care el l-a demis la inceputul acestei luni, pentru a pregati postul pentru sotia lui, Grace Mugabe.Mugabe este singurul presedinte pe care Zimbabwe l-a avut de la proclamarea independentei, in 1980.Sotia lui, in varsta de 52 de ani, care dorea sa ii urmeze sotului in fruntea tarii, a fost, de asemenea, exclusa din partid, impreuna cu cel putin trei ministri.Sute de mii de oameni s-au adunat, sambata, in centrul Harare, capitala Zimbabwe, pentru a cere demisia presedintelui Robert Mugabe. Protestul, descris initial ca un "mars de solidaritate" s-a transformat intr-o sarbatoare care are in centru armata. La lasarea serii, multimea a pornit in mars spre resedinta presedintelui Mugabe, unde el se afla in arest de cateva zile. Oamenii au sarbatorit sfarsitul erei Mugabe, privind momentul ca pe o a doua declarare a independentei.De la plasarea in arest la domiciliu, miercuri, Mugabe si-a facut aparitia in public doar vineri, cand a participat la o ceremonie.Scenele de sambata din Harare reflecta furia si frustrarea care au cuprins cele 16 milioane de oameni din Zimbabwe, dupa aproape 20 de ani de management gresit al economiei, perioada care a inceput cu confiscarea fermelor detinute de albi, in 2000. Banca centrala a incercat sa iasa din probleme prin emiterea de numerar, dar asta a inrautatit lucrurile, ducand la o hiperinflatie.Cel putin 3 milioane de cetateni din Zimbabwe au emigrat, in incercarea de a gasi un trai mai bun, cei mai multi dintre ei in Africa de Sud.