Un politician anti-imigrationist si homofob vrea sa faca parte din Comitetul norvegian pentru Nobel

Un politician populist anti-imigrationist din Norvegia ar putea fi ales pentru a face parte din Comitetul Nobel a Norvegiei, saptamana aceasta, dupa ce partidul sau a cerut un loc in acest juriu. Vestea a iscat scandal, existand pericolul de a diminua credibilitatea prestigiosului premiu anual, relateaza The Guardian.

Trei din cele cinci locuri din comisie, care sunt alese de Parlamentul Norvegiei si care trebuie sa reflecte complexitatea politica, au ramas vacante anul acesta dupa alegerile generale, cand Partidul populist pentru Progres s-a intors in Guvern cu 16% dintre voturi.

Partidul a spus, saptamana trecuta, ca fostul lider Carl I Hagen, un oponent foarte vocal al imigratiei care a atacat musulmanii, persoanele gay si mamele singure si care a cerut retragerea Norvegiei din tratatele internationale pentru drepturile omului, ar putea sa fie numit pentru a lua parte din Comitetul pentru Nobel.

In timp ce deliberarile pentru numirea membrilor Comitetului vor incepe luni, un contrargument major in numirea lui Hagel ar fi o conventie din 1936 a Premiilor Nobel care spune ca membrii Guvernului si ai Parlamentului nu au voie sa fie si membri ai Comitetului Nobel in acelasi timp.

Masura aceasta este pentru a putea fi evitata presiunea politica in alegerea premiantului, aici amintind de reactia Chinei in momentul in care disidentul Liu Xiaobo a primit Nobel pentru Pace.