Prezenta la vot putin peste 15%, la ora 17.00, la referendumul de revocare a primarului Chisinaului

Prezenta la vot la referendumul pentru revocarea primarului Chisinaului, Dorin Chirtoaca, era sub 15,5 la suta, la ora 17.00, respectiv aproape 97.000 de persoane din totalul de 628.000 de cetateni inregistrati pe listele electorale, conform datelor transmise de Comisia Electorala Centrala, scrie News.ro.





Sectiile de vot se vor inchide la ora 21.00.





Presedintele Igor Dodon le-a transmis locuitorilor din Chisinau sa mearga la vot si sa nu dea vina pe altcineva daca referendumul nu va trece. Dodon a spus ca el, alaturi cu colegii lui din PSRM, au dat posibilitatea locuitorilor capitalei sa demita primarul, exprimandu-si dezacordul fata de modul de administrare a municipiului.





"Este important ca astazi noi am oferit chisinauienilor posibilitatea sa voteze pentru schimbarea situatiei in Chisinau. Noi am dat aceasta posibilitate, pentru ca am semnat si eu pentru referendum atunci cand a inceput campania de colectare a semnaturilor, cand, cu peste 80.000 de chisinauieni, am initiat acest referendum. Faptul ca azi are loc referendumul, deja este o reusita a noastra. In premiera, chisinauienii au initiat un referendum, nefiind de acord cu cel care conduce orasul de mai bine de 10 ani. Vor profita de aceasta ocazie chisinauienii sau nu, o sa vedem pana la sfarsitul zilei. Vreau sa indemn chisinauienii sa ne gandim foarte bine: daca vrem sa schimbam lucrurile - astazi exista posibilitatea. Daca nu - maine, poimaine sa nu dati vina pe altcineva. Ii indemn pe toti astazi sa fie activi", a declarat Dodon, dupa exprimarea optiunii de vot, scrie Deschide.md.





Referendumul pentru revocarea lui Dorin Chirtoaca a fost initiat de Partidul Socialistilor, iar alte doua importante formatiuni de stanga, Partidul Comunistilor si "Partidul Nostru", s-au alaturat initiativei PSRM, chiar daca au acuzat socialistii de PR politic. La randul lor, Partidul Liberal, Partidul Actiune si Solidaritate, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Unitatii Nationale, Partidul Democrat, Partidul National Liberal si Partidul Liberal Reformator au anuntat ca vor boicota referendumul si si-au indemnat sustinatorii sa nu participe la alegeri, scrie Deschide.md.





La referendum - o premiera pentru Republica Moldova - sunt asteptate peste 650.000 de persoane cu drept de vot din Chisinau, care trebuie sa raspunda la intrebarea: "Sustineti revocarea primarului general al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca?" si au fost deschise 307 sectii de vot.





Pentru ca referendumul sa fie declarat valabil este nevoie sa participe minimum o treime din alegatorii cu drept de vot, iar pentru ca Dorin Chirtoaca sa fie revocat din functia de primar trebuie sa voteze "pentru" cel putin 163.570 de alegatori, adica numarul alegatorilor care l-au votat + 1, in 2007.





Daca la referendumul anti-Chirtoaca cetatenii se vor pronunta pentru demiterea acestuia, la jumatatea lunii mai 2018 vor avea loc alegeri locale anticipate, a declarat directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan.