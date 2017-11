Comandantul fortelor strategice americane spune ca nu va executa un eventual ordin al lui Donald Trump de lansare a unui atac nuclear, daca acesta va fi "ilegal"

Generalul John E. Hyten a facut aceasta declaratie la Forumul de la Halifax privind securitatea internationala.In cazul in care presedintele ar decide lansarea unui atac nuclear, generalul Hyten ii va prezenta diverse optiuni si il va lasa sa aleaga. Insa, daca va considera ca incalca regulile privind conflictele armate, il va informa pe Trump si ii va propune alte variante."Unii cred ca suntem prosti. Nu suntem. Ne gandim la aceste situatii. Cand ai o astfel de responsabilitate, nu ai cum sa nu te gandesti", a spus Hyten.Hyten a detaliat apoi o ipotetica procedura intr-o situatie de razboi: "Il voi sfatui pe presedinte in privinta optiunilor. Imi va spune ce sa fac. Si daca este ilegal, ghiciti ce se va intampla? Ii voi spune: Domnule presedinte, este ilegal. Ghiciti ce va face? Imi va spune: Ce varianta este legala? Si apoi vom incerca sa gasim o alta modalitate de a actiona. Nu este atat de complicat."Generalul John E. Hyten a adaugat ca, in cazul in care ar executa un ordin ilegal, ar putea ajunge la inchisoare: "Daca executi un ordin ilegal te duci la inchisoare. Poti face inchisoare pana la finalul zilelor."Pentagonul nu a reactionat deocamdata in niciun fel la declaratiile lui Hyten.