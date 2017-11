Un barbat din Rusia cautat pentru uciderea unui jurnalist al revistei Forbes in anul 2004 a fost retinut in Ucraina

Multi au crezut ca aceasta crima are legatura cu investigatiile pe care Klebnikov, in varsta de 41 de ani, le facea privind coruptia din Rusia si zona de business. Klebnikov a investigat coruptia si a incercat sa faca lumina in inchisa si uneori violenta lume a afacerilor din Rusia.Serviciul de Securitate al Ucrainei a transmis sambata, intr-un comunicat, ca a retinut un rus care era cautat pentru mai multe crime, inclusiv cea comisa asupra lui Paul Klebnikov. Numele lui nu a fost dezvaluit.Trei oameni au fost acuzati, in 2006, ca l-au asasinat pe jurnalist si ulterior au fost achitati. O curte de justitie a cerut rejudecarea principalului suspect, insa el a fugit inainte ca actiunea sa inceapa.Procurorii au banuit ca uciderea lui Klebnikov a fost dictata de un comandant cecen, care era subiect al cartii lui Klebnikov "Conversations With a Barbarian", aparuta in anul 2003.