Un referendum pentru demiterea primarului Chisinaului, Dorin Chirtoaca, are loc duminica

Referendumul pentru revocarea lui Dorin Chirtoaca a fost initiat de Partidul Socialistilor, iar alte doua importante formatiuni de stanga, Partidul Comunistilor si "Partidul Nostru", s-au alaturat initiativei PSRM, chiar daca au acuzat socialistii de PR politic.La randul lor, Partidul Liberal, Partidul Actiune si Solidaritate, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Unitatii Nationale, Partidul Democrat, Partidul National Liberal si Partidul Liberal Reformator au anuntat ca vor boicota referendumul si si-au indemnat sustinatorii sa nu participe la alegeri, scrie Deschide.md.La referendum - o premiera pentru Republica Moldova - sunt asteptate peste 650.000 de persoane cu drept de vot din Chisinau, care trebuie sa raspunda la intrebarea: "Sustineti revocarea primarului general al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca?" si vor fi deschise 307 sectii de vot.Pentru ca referendumul sa fie declarat valabil este nevoie sa participe minimum o treime din alegatorii cu drept de vot, iar pentru ca Dorin Chirtoaca sa fie revocat din functia de primar trebuie sa voteze "pentru" cel putin 163.570 de alegatori, adica numarul alegatorilor care l-au votat + 1, in 2007.Daca la referendumul anti-Chirtoaca cetatenii se vor pronunta pentru demiterea acestuia, la jumatatea lunii mai 2018 vor avea loc alegeri locale anticipate, a declarat directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan.La mijlocul lunii octombrie, Dorin Chirtoaca, aflat in arest la domiciliu, a solicitat sa fie inregistrat in calitate de participant la referendum, insa pe 19 octombrie Consiliul Electoral al Circumscriptiei Electorale Municipale Chisinau a refuzat inregistrarea acestuia, invocand faptul ca cererea cu privire la inregistrare se depune personal, nu de reprezentantii acestuia, dar si faptul ca in legislatia electorala nu se regasesc persoanele fizice care ar putea sa se inregistreze in acest plebiscit, relateaza Deschide.mdDorin Chirtoaca este primarul Chisinaului din anul 2007. El a fost retinut de procurori pe 25 mai pentru trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata din Chisinau. Potrivit CNA, el i-ar fi dat indicatii viceprimarului Nistor Grozavu sa semneze contractul cu firma castigatoare a licitatiei fara avizul Consiliului Municipal. Edilul ar fi urmat sa primeasca un comision - 13 la suta din veniturile companiei, dar Chirtoaca se declara nevinovat.Ulterior, Chirtoaca a fost plasat in arest la domiciliu, masura care a fost ridicata saptamana trecuta, cand Judecatoria Chisinau a decis plasarea acestuia sub control judiciar pentru urmatoarele 30 de zile.Chirtoaca a fost suspendat din functia de primar al Chisinaului pe 28 iulie, pe durata anchetei, printr-o decizie a instantei. In locul acestuia a fost desemnata de catre Consiliul Municipal, ca primar interimar, Silvia Radu, care in 2016 a candidat ca independent la functia de presedinte al Republicii Moldova in calitate de independent.