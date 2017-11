Conducerea partidului aflat la putere in Zimbabwe se va intalni duminica pentru a il destitui pe Robert Mugabe

Potrivit Reuters, in cadrul intalnirii urmeaza ca Emmerson Mnangagwa sa fie repus in functia de vicepresedinte, iar sotia lui Mugabe, Grace, va fi demisa din functia de lider al organizatiei pentru femei a partidului.Sute de mii de oameni s-au adunat, sambata, in centrul Harare, capitala Zimbabwe, pentru a cere demisia presedintelui Robert Mugabe. Protestul, descris initial ca un "mars de solidaritate" s-a transformat usor intr-o sarbatoare care are in centru armata.Oamenii sarbatoresc sfarsitul erei Mugabe, privind momentul ca pe o adoua declarare a independentei.Nepotul lui Mugabe, Patrick Zhuwao, aflat in Africa de Sud, a declarat sambata pentru Reuters ca varstnicul lider si sotia lui "sunt gata sa moara pentru ceea ce este corect" si nu intentioneaza sa renunte pentru a legitima ceea ce numesc a fi o lovitura de stat. El a mai afirmat ca Mugabe nu a reusit sa doarma aproape deloc de cand armata a preluat puterea, miercuri, dar starea lui de sanatate este buna.