FOTO Pilotii ai Marinei amerine, anchetati dupa ce au desenat pe cer, cu ajutorul aeronavelor, organele genitale masculine 

Mai multi locuitori ai oraselului Okanogan, Washington, au vazut urmele de condensare ale avioanelor Marinei SUA, care aveau forma organelor genitale masculine, si au facut fotografii.

Desi localnicii au fost amuzati, nu acelasi lucru se poate spune si despre Fortele Navale.

"Actiunile acestui echipaj sunt total inacceptabile si antitetice fata de valorile de baza ale Fortelor Navale", arata o declaratie emisa vineri de baza militara Whidbey Island.

"Fortele Navale isi cere scuze pentru actiunea iresponsabila si imatura", mai arata comunicatul, in care se specifica faptul ca membrii echipajului, care este tinut la sol, sunt cercetati disciplinar.

Some pilots at NAS Whidbey did some sky writing today. \uD83E\uDD26\uD83C\uDFFB‍♂️https://t.co/9IsYvkX1za pic.twitter.com/Lm7kpMhKpY