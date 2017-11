Regina Marii Britanii a numit o fosta directoare a turneului de la Wimbledon reprezentatul ei in Parlament 

Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a numit-o pe Sarah Clarke, fostă directoare a turneului de tenis de la Wimbledon, reprezentantul ei în Parlament, devenind astfel prima femeie care deţine titlul „Black Rod” în istoria de 669 de ani a instituţiei, scrie News.ro.





Clarke, care va fi cunoscută drept Lady Usher of the Black Rod, va prelua rolul anul viitor de la David Leakey, care este Gentleman Usher of the Black Rod din 2011.





Rolul a fost creat în 1348 de Edward III pentru a păzi uşa pe dinafară în timpul întâlnirilor pe care le avea cu sfătuitorii lui, consiliul Order of the Garter, Black Rod este acum oficial al Camerei Lorzilor.





Momentul în care titularul acestui post are vizibilitate maximă este la deschiderea anului parlamentar, când Black Rod este trimis de lorzi la Camera Comunelor pentru a-i invita pe membrii parlamentului să asculte discursul reginei.





Ceremonia presupune trântirea uşii Camerei Comelor în faţa reprezentantului. Acesta bate de trei ori cu bastonul în uşă şi primeşte permisiunea de a intra.





Black Rod se ocupă şi de organizarea altor ceremonii şi este responsabil cu planificarea pentru Camera Lorzilor, precum şi de secţiunile ce ţin de familia regală în Parlament, precum garderoba şi galeria regală. Cel care deţine acest rol raportează secretarilor parlamentului.





Înainte de organizarea campionatului de la Wimbledon, Clarke a lucrat pentru Jocurile Olimpice din 2012, pentru maratonul din Londra şi Uk Sport.





Ea a transmis că este „foarte onorată şi încântată” că i-a fost oferit acest post. „De-a lungul anilor, am avut norocul de a lucra în mijlocul unora dintre cele mai complexe evenimente şi instituţii din lume. Să am ocazia de a mă alătura unei echipe atât de experimentate şi dedicate este un mare privilegiu. Camera Lorzilor este un loc unde cel mai mic detaliu este important, la fel ca ansamblul, ca moştenirea şi tradiţia. Abia aştept să încep munca”.





Purtătorul de cuvânt al Camerei Lorzilor, Lord Fowler, a spus: „Sunt foarte încântat să o primesc pe Sarah Clarke în rolul de Black Rod. Ca primă femeie care ocupă acest post, este un moment istoric pentru cameră”.





Cinci dintre ultimii şapte lideri ai Camerei Lorzilor şi actualul lider al opoziţiei sunt femei, precum şi doi foşti purtători de cuvânt.





„Sunt convins că Sarah va duce mai departe tradiţia şi va face o muncă exemplară ca Black Rod”.





În prezent, ambii lideri ai Conservatorilor şi Laburiştilor din Camera Lorzilor sunt femei: Lady Evans şi Lady Smith.





Actualul baston folosit de cel care deţine titlul Black Rod datează din 1873.