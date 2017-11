VIDEO Grecia: Un mars pasnic de marcare a revoltei studentesti care a rasturnat junta in 1973 s-a incheiat cu violente la Atena

Peste 10.000 de oameni au marsaluit, vineri, la Atena, pentru a marca revolta studenteasca din 1973, care a ajutat la rasturnarea juntei ce conducea tara la acea vreme. Evenimentul s-a soldat cu incidente violente intre politie si o parte dintre tinerii manifestanti, relateaza Reuters.

Oamenii au mers pasnic in mars pana la Ambasada Statelor Unite, pe care unii dintre greci le acuza de sustinerea regimului dictatorial militar care a condus sapte ani tara. La sfarsitul marsului pasnic, un grup de tineri au inceput sa arunce cu pietre si sticle incendiare.

Aproximativ 5.000 de politisti au fost trimisi pe strazile din centrul Atenei.

Incidentele au avut loc in cartierul Exarchia, din centrul capitalei Greciei.

Vineri devreme, grecii au pus flori la Universitatea Politehnica din Atena pentru a le onora pe cei ucisi in timpul revoltei.

Protestele anuale devin adesea un moment de proteste impotriva politicilor guvernamentale si a masurilor de austeritate impuse de creditorii internationali ai tarii in schimbul fondurilor de salvare. Criza, care a izbucnit in 2010, a lasat someri sute de mii de oameni.

Protestatarii au tinut pancarte cu mesaje precum: "Vom trai liber" si "Nu va fi concediat niciun pensionar!"

#Greece: Clashes are ongoing in #Exarchia neighborhood of #Athens. pic.twitter.com/Lz5zZsKXqB