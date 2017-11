VIDEO Zimbabwe: Mii de oameni cer, in strada, plecarea presedintelui Mugabe:"Pleaca, pleaca, generalul nostru!"

Mii de oameni au iesit pe strazile din Harare, capitala Zimbabwe,pentru a celebra caderea asteptata a presedintelui Robert Mugabe, relateaza Reuters.





O serie de proteste fata de Mugabe au inceput pe strazile capitalei Harare, in timp ce oamenii imbratizeaza soldatii si canta "Pleaca, pleaca, generalul nostru". De asemenea, oamenii ar avea si pancarte pe care ar scrie "Nu dinastiei Mugabe".









Structurile regionale ale partidului de guvernamant din Zimbabwe au cerut vineri, cu o majoritate zdrobitoare, demisia presedintelui Robert Mugabe, hotarat sa-si pastreze puterea detinuta din 1980, transmite AFP.

Robert Mugabe a refuzat categoric joi sa renunte la putere in cursul unor discutii cu generalii care au preluat controlul asupra capitalei Harare, noteaza AFP.





Plasat in arest la domiciliu in noaptea de marti spre miercuri, seful statului s-a intalnit joi pentru prima data cu comandantul armatei care a preluat conducerea la Harare, a declarat o sursa apropiata armatei.









Lovitura de forta a armatei, unul dintre pilonii regimului, pune la incercare leadershipul celui mai varstnic sef de stat in exercitiu din lume. Aflat in fruntea unui regim autoritar si represiv de 37 de ani, Robert Mugabe (93 de ani) fusese investit de partidul sau pentru alegerile prezidentiale din 2018, in ciuda varstei inaintate si a sanatatii sale fragile.

Fostul vicepresedinte, Emmerson Mnangagwa (75 de ani), a fost demis din functie la inceputul lui noiembrie si a fugit din tara, dupa un conflict cu prima doamna a tarii, Grace Mugabe (52 de ani). Figura controversata, aceasta are numerosi opozanti in cadrul partidului si al guvernului. Or, dupa destituirea lui Mnangagwa, Grace Mugabe se afla in pozitia ideala pentru a-i succede in functie sotului sau.

Intr-un comunicat difuzat vineri dimineata de media de stat, armata preciza ca va continua discutiile cu presedintele Mugabe privind "urmatoarea etapa".