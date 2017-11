Liban: Premierul demisionar, Saad Hariri, a ajuns la Paris

Premierul libanez, Saad Hariri, a ajuns la Paris, dupa ce a fost invitat de presedintele francez, Emmanuel Macron, pentru a debloca criza declansata la 4 noiembrie prin anuntul demisiei sale, din Riad, si de acuzatiile libaneze privind "detentia" sa in Arabia Saudita, relateaza AFP.





"A spune ca sunt retinut in Arabia Saudita si am interzis sa parasesc tara reprezinta o minciuna. Sunt in drum spre aeroport", a scris, pe Twitter, Hariri, potrivit Agerpres. Premierul libanez demisionar, Saad Hariri, se va afla sambata la Paris unde va fi primit de presedintele francez, Emmanuel Macron, a anuntat joi Palatul Elysee, potrivit AFP.





"Palatul Elysee a confirmat venirea lui Saad Hariri in Franta si intalnirea cu seful statului, sambata, la Palatul Elysee", a declarat pentru AFP presedintia Frantei.

Pentru a-i oferi o iesire lui Saad Hariri, in prezent in Arabia Saudita, Emmanuel Macron l-a invitat miercuri pentru "cateva zile" in Franta, ceea ce acesta a acceptat cu acordul Riadului.

Sosirea lui Saad Hariri in Franta urmareste sa deblocheze criza declansata la 4 noiembrie prin anuntul demisiei sale, din Riad, si de acuzatiile libaneze privind "detentia" sa in Arabia Saudita.