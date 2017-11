Marina argentiniana cauta un submarin militar cu 44 de membri la bord care a disparut de 48 de ore in oceanul Atlantic

"Nu l-am gasit inca si nici nu am avut vreun contact, vizual sau radar, cu submarinul 'Ara San Juan'", a declarat Enrique Balbi, purtator de cuvant al Marinei.Acesta a facut apel la "prudenta", deoarece "nu stim ce se intampla si nu vreau sa dramatizam aceasta afacere".Submarinul a plecat in urma cu zece zile din Mar del Plata, oras situat la 400 kilometri sud de Buenos Aires, pentru a ajunge la Ushuaia (3.200 kilometri spre sud) unde a petrecut trei zile inainte de a porni in calatoria de revenire in portul de baza.Ultima comunicare cu nava a avut loc miercuri dimineata. Joi dupa-amiaza, au fost lansate cautarile, cu ajutorul unui avion, dar nu s-a inregistrat inca niciun rezultat pozitiv deoarece "au avut loc noaptea si in conditii meteo proaste", a precizat purtatorul de cuvant.Un distrugator si doua corvete participa si ele la cautari, in largul peninsulei Valdez (sud-est).Una dintre ipoteze este o problema de comunicare: "Ar putea sa fi aparut o problema cu bateriile, o lipsa de alimentare cu curent", a adaugat Balbi, negand informatiile de presa care evoca un incendiu. Acesta a precizat ca, potrivit protocolului, submarinul ar fi trebuit sa revina la suprafata, in cazul in care se pierde contactul.