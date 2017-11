Franta: Doi musulmani risca pana la trei ani de inchisoare, dupa ce au intrat intr-o manastire si le-au cerut maicutelor sa se converteasca la Islam

Cei doi barbati de circa 30 de ani vor aparea in fata unui tribunal corectional din Verdun pentru "violente voluntare agravate", a precizat intr-un comunicat procurorul din Verdun, Guillaume Dupont.Cele zece maicute nu au suferit violente fizice, dar au fost foarte "tulburate" de aceasta intruziune, a declarat episcopul din Verdun, Jean-Paul Gusching.Potrivit prelatului, cei doi au intrat in manastire in 10 noiembrie si au cerut sa mearga la capela pentru o slujba. Acolo, "au inceput sa predice in araba"."Le-au spus ca sunt vestitori si ca "daca nu va convertiti, veti merge in infern'. Asta este violenta", a adaugat prelatul.Inainte sa plece, "le-au multumit maicutelor pentru primire" si unul dintre ei a scris "Allahu Akbar" pe cartea de aur a manastirii, a adaugat Gusching.Cei doi au fost plasati sub control judiciar si risca o pedeapsa de trei ani de inchisoare si 45.000 de euro amenda.Imamul din Verdun a criticat initiativa celor doi musulmani si a precizat ca unul dintre ei s-a convertit "de doua sau trei luni. Recent, acestia s-au dus la moschee dar nu "s-au comportat normal" si au fost dati afara, a adaugat el.In iulie 2016, un preot de 85 de ani a fost asasinat de doi jihadisti, in biserica sa din Saint-Etienne-du-Rouvray, in nord-vestul tarii.