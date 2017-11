Fost prieten al lui Toto Riina, seful Mafiei italiene: Inteligent, deosebit de crud / Inainte de el, nu se omorau copii si femei

"Nu se omorau femei, dar cu Toto Riina au inceput sa fie ucise femei. Nu se omorau copii si am vazut copii ucisi", a marturisit vineri Gaspare Mutulo, in varsta de 77 de ani."Chiar daca era in inchisoare, Toto Riina conta in continuare pentru Mafia. Si daca ordona ca un lucru sa fie facut, daca era posibil atunci se facea", a spus Mutulo, care a fost prieten cu Riina, inainte de a deveni colaborator al justitiei in 1991."Afland de moartea sa in aceasta dimineata m-am gandit, ca om, ca a incetat sa mai sufere chiar daca stiu ca a distrus, de asemenea, Sicilia", a adaugat el.Originar din Partanna-Mondello, in apropiere de Palermo, Gaspare Mutolo, cu chipul acoperit de o cagula, a recunoscut ca a ucis cu mainile sale 20 de oameni, "prin strangulare"."Va puteti imagina ca a evoca acele momente este deosebit de dureros. Sa vezi teroarea in ochii lor inainte sa moara, si apoi firul de sange care le curge din urechi...", a descris acesta, intr-o marturie care iti ingheata sangele in vene."Nu ucideam din motive personale, doar cand cineva imi dadea ordin sa omor, atunci omoram, ca toti mafiotii", spune cel care a impartit in doua randuri celula cu Toto Riina.Devenit prieten cu Riina, Gaspare Mutolo a decis sa se distanteze de acesta in 1974 "pentru ca imi cerea sa iau masa cu el, ceea ce pentru mine insemna sa imi tradez propriul sef"."Era foarte charismatic, era apreciat de femei, cu care era deosebit de curtenitor. Cerea intotdeauna sa ridicam paharul pentru toti copiii din lume".Potrivit fostului mafiot, care spune ca in prezent si-a consacrat viata "credintei si picturii", cel supranumit "la belva" (bestia) "pe langa faptul ca era un barbat inteligent era deosebit de crud"."Cand voia sa isi ucida un prieten intai il invita la masa, bea cu el si apoi il strangula".Gaspare Mutolo spune ca "Mafia exista in continuare la Palermo" si, daca statul ar vrea sa o elimine, ar trebui o singura lege: "Ar trebui condamnati oamenii politici care au intelegeri ascunse cu mafiotii la aceeasi pedeapsa ca si mafiotii"."Astazi, cand arestezi un politician, ii dai arest la domiciliu", mai spune acesta. Seful Cosa Nostra, Toto Riina, a murit vineri, la ora 3.37, dupa doua interventii chirurgicale si dupa ce in ultimele cinci zile a fost in coma , anunta presa italiana, citata de news.ro.Riina, care joi implinise 87 de ani, a fost arestat in ianuarie 1993, dupa ce a fost urmarit si cautat timp de 24 de ani, transmite ANSA.Supranumit "Bestia" pentru cruzimea sa, el fusese condamnat pe viata pentru mai multe crime, inclusiv pentru asasinarea magistratilor anti-Mafia Giovanni Falcone si Paolo Borsellino, in urma cu 25 de ani.Un alt asasinat comis a fost cel al generalului de carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, in 1982, la putin timp dupa ce acesta fusese numit prefect la PalermoIn luna iulie, o instanta din Bologna a respins cererea lui Riina de a fi lasat in detentie la domiciliu, din cauza starii sale precare de sanatate. Prin urmare, el a stat inchis sub un regim strict, la o sectie pentru detinuti a spitalului din Parma.La Repubblica relateaza ca in anii de detentie Riina obisnuia sa spuna ca unul ca el se naste intr-o mie de ani si ca devenise aproape o obsesie pentru el sa sublinieze rolul pe care l-a avut in Italia ultimilor 40 de ani si sa demonteze ideea conform careia ar fi fost o marioneta in mainile fortelor oculte.