Sylvester Stallone, acuzat ca a intimidat o fata de 16 ani in 1986 ca sa faca sex cu el si bodyguardul sau si apoi a amenintat-o, neaga categoric

Sylvester Stallone in "The Expendables"

Sylvester Stallone a negat acuzatiile potrivit carora el si garda sa de corp au agresat sexual in 1986 o fata de 16 ani si apoi au amenintat-o ca o bat daca va vorbi despre asta, relateaza The Guardian.





Un purtator de cuvant al actorului a descris acuzatia drept “ridicola” si “categoric falsa”, dupa ce Mail Online a facut rost de un raport al politiei din 1986 cu privire la eveniment.





“Nimeni nu a stiut despre aceasta poveste pana sa fie publicata astazi, inclusiv domnul Stallone. Domnul Stallone nu a fost contactat niciodata de catre autoritati sau oricine altcineva cu privire la acest subiect”, a spus purtatorul de cuvant al lui starului, Michelle Bega, pentru Hollywood Reporter.





Incidentul ar fi avut loc la Las Vegas Hilton in 1986, in timp ce Stallone promova filmul “Over the top”. Potrivit raportului politiei, femeia, care statea la hotel cu familia, a spus ca garda de corp a lui Stallone, Michael De Luca, i-a dat cheia unei camere de hotel. Dupa ce a intretinut relatii sexuale cu Stallone acolo, femeia sustine ca ar fi intervenit la intalnire si De Luca, moment in care a aceasta s-a simitit “extrem de inconfortabil”.





Femeia a spus ca nu a fost folosita forta fizica in incident, dar s-a simtit “intimidata” sa faca sex cu doi barbati.





“S-a simtit foarte inconfortabil, cu privire la situatie. Ea afirma ca nu a vrut sa aiba niciun fel de contact sexual cu garda de corp, dar a simtit ca nu are de ales in privinta asta”, arata raportul.





Dupa incident, “Stallone a facut un comentariu cu privire la faptul ca amandoi sunt barbati insurati si ca nu poate spune nimanui despre incident, iar daca o va face”, o vor bate.