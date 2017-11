Erdogan retrage militarii turci de la un exercitiu NATO, in care el si Ataturk erau prezentati ca "dusmani" / Stoltenberg si-a cerut scuze, in numele Aliantei

"Ieri s-a produs un incident in Norvegia. Au afisat un fel de "tablou cu dusmanii". In acest tablou, era o poza a lui Ataturk (fondatorul Turciei moderne), precum si numele meu. Iata care erau tintele", a declarat Erdogan, intr-un discurs televizat la Ankara.Afland asta, "am ordonat retragerea imediata a celor 40 de militari ai nostri" care participau la manevre, a continuat seful statului turc. "Nu e posibil sa ai o astfel de conceptie intr-o alianta", a acuzat el.Afiramtiile sale au fost urmate de scuzele prezentate de secretarul general al NATO."Imi cer scuze pentru ofensa provocata. Incidentele au fost rezultatul actiunilor unui individ si nu reflecta opinia NATO", a afirmat Stoltenberg, intr-o declaratie scrisa.Aceste evenimente vin pe fondul puternicelor tensiuni dintre Ankara si o serie de parteneri cheie din cadrul NATO, precum Washington si Berlin. In paralel, Turcia s-a apropiat de Rusia, cu care coopereaza in special in dosarul sirian.De asemenea, Turcia a anuntat in septembrie ca a semnat un important contract de armament pentru cumpararea de sisteme de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, intarind si mai mult ingrijorarile in randul partenerilor occidentali.Aceste sisteme de rachete de tehnologie rusa nu sunt compatibile cu cele ale Aliantei.