Referendum pentru demiterea primarului Chisinaului, Dorin Chirtoaca, duminica. Dodon: Nu alegem intre Est si Vest, e sansa noastra la o viata mai buna

Un referendum pentru demiterea primarului liberal al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, va avea loc duminica, la initiativa Partidului Socialistilor. Presedintele Igor Dodon ii cheama pe oameni la vot, sustinand ca este "sansa de a pune capat haosului si incertitudinii" din capitala Republicii Moldova, scrie News.ro.





Dodon sustine ca insusi faptul ca acest referendum are loc este o mare victorie, in conditiile in care toate tentativele politicienilor, ale activistilor civici, ale simplilor cetateni de a organiza un astfel de referendum in ultimii ani au fost blocate prin intelegeri politice de culise.





"Putem avea viziuni si preferinte politice diferite, dar ceea ce ne uneste pe toti este ca suntem locuitori ai orasului Chisinau si cu totii ne dorim ca el sa fie unul modern, civilizat, dezvoltat, cu un inalt nivel de viata si de siguranta, de securitate. Trebuie sa intelegem ca, daca situatia ramane neschimbata, pana la alegerile locale generale din 2019 va fi distrus si ce a mai ramas, iar renasterea capitalei va deveni un obiectiv si mai greu de atins. Pe 19 noiembrie nu alegem intre Est si Vest. Ceea ce trebuie sa intelegem este ca referendumul din 19 noiembrie e sansa noastra de a pune capat haosului si incertitudinii din capitala! E sansa noastra la o viata mai buna! Si nu avem dreptul moral sa o ratam!", scrie Dodon, vineri, pe Facebook.





Referendumul pentru revocarea lui Dorin Chirtoaca a fost initiat de Partidul Socialistilor, iar alte doua importante formatiuni de stanga, Partidul Comunistilor si "Partidul Nostru", s-au alaturat initiativei PSRM, chiar daca au acuzat socialistii de PR politic, scrie Deschide.md.





La randul lor, Partidul Liberal, Partidul Actiune si Solidaritate, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Unitatii Nationale, Partidul Democrat, Partidul National Liberal si Partidul Liberal Reformator au anuntat ca vor boicota referendumul si si-au indemnat sustinatorii sa nu participe la alegeri.





Dorin Chirtoaca este primar al Chisinaului din 2007.