Justitia belgiana va examina mandatul european de arestare pe numele presedintelui demis, Carles Puigdemont, si a patru fosti ministri

Justitia belgiana examineaza vineri mandatul european de arestare emis acum doua saptamani la Madrid impotriva presedintelui demis al Catalonia, Carles Puigdemont, si a patru ex-ministri, care au fugit in Belgia si refuzand sa se predea Spaniei, relateaza AFP.





Avocatii lor, care evoca o "isterie judiciara" in Spania, vor pleda "procesul politic", in cadrul audierii de la ora 14:00 (13:00 GMT), in fata instantei din Bruxelles.





Cei cinci lideri catalani separatisti au fugit in capitala belgiana, dupa ce regiunea a fost pusa sub tutela Spaniei, iar executivul a fost demis, ca urmare a declaratiei unilaterale de independenta din 27 octombrie.