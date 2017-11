Cel putin 15 morti in centrul Rusiei intr-o coliziune intre un autobuz si un camion de busteni

Cel putin 15 persoane au fost ucise intr-o coliziune intre un autobuz si un camion cu busteni, in centrul Rusiei, a anuntat politia regionala, relateaza The Associated Press, scrie News.ro.





Camionul si autobuzul s-au ciocnit joi seara la Ioskar Ola, capitala regiunii Mari El, situata la aproximativ 765 de kilometri est de Moscova, a anuntat politia regionala.





Autobuzul a intrat pe sens opus, in depasirea altui vehicul si s-a ciocnit de camion, a declarat pentru postul Rossia 24 guvernatorul din Mari El, Aleksandr Evstigneiev.





Bilantul victimelor a ajuns la 15 morti dupa ce o femeie a murit in drum spre spital, a precizat politia.





Alte patru persoane au fost spitalizate, dintre care doua in stare grava, au anuntat autoritatile.





Politia a sugerat anterior ca vremea ar fi putut sa fie un factor. In zona ningea puternic.





Ministerul rus al Transporturilor a dispus ca autoritatile sa verifice compania care opera autobuzul.