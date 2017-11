Seful Cosa Nostra, Toto Riina, a murit vineri, la ora 3.37, dupa doua interventii chirurgicale si dupa ce in ultimele cinci zile a fost in coma, anunta presa italiana, citata de news.ro.Riina, care joi implinise 87 de ani, a fost arestat in ianuarie 1993, dupa ce a fost urmarit si cautat timp de 24 de ani, transmite ANSA.Supranumit "Bestia" pentru cruzimea sa, el fusese condamnat pe viata pentru mai multe crime, inclusiv pentru asasinarea magistratilor anti-Mafia Giovanni Falcone si Paolo Borsellino, in urma cu 25 de ani.Un alt asasinat comis a fost cel al generalului de carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, in 1982, la putin timp dupa ce acesta fusese numit prefect la PalermoIn luna iulie, o instanta din Bologna a respins cererea lui Riina de a fi lasat in detentie la domiciliu, din cauza starii sale precare de sanatate. Prin urmare, el a stat inchis sub un regim strict, la o sectie pentru detinuti a spitalului din Parma.La Repubblica relateaza ca in anii de detentie Riina obisnuia sa spuna ca unul ca el se naste intr-o mie de ani si ca devenise aproape o obsesie pentru el sa sublinieze rolul pe care l-a avut in Italia ultimilor 40 de ani si sa demonteze ideea conform careia ar fi fost o marioneta in mainile fortelor oculte.