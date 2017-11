Statul Islamic a pierdut 95% din teritoriile cucerite in 2014, anunta coalitia internationala antijihadista

"SI a pierdut 95% din teritoriile pe care le controla in Irak si in Siria de la constituirea acestei coalitii, in 2014", a anuntat Brett McGurk, emisarul special american pe langa coalitia internationala, intr-un comunicat publicat in urma acestei reuniuni care a avut loc miercuri seara in Iordania."Peste 7,5 milioane de persoane au fost eliberate de (sub controlul) SI", a subliniat McGurk, citat in acest comunicat.El a anuntat ca afluxul combatantilor straini in Siria "aproape s-a oprit" si a adaugat ca "tot mai multi combatanti sunt arestati la frontiere".McGurk a dezvaluit existenta "unei baze de date Interpol cu 43.000 de nume" care le permite tarilor partenere sa repereze si sa "aresteze combatanti in cursul controalelor rutiere de rutina sau in timp ce se pregatesc sa treaca o frontiera".Finantele SI se afla in prezent la cel mai scazut nivel, a subliniat el pe de alta parte, adaugand ca presiunea continua sa creasca asupra gruparii jihadiste."Exercitam o presiune simultana asupra SI pe teren si in spatiul cibernetic", unde lupta vizeaza "propaganda terorista".Oficialul american a indemnat totodata la o "consolidare a cooperarii si securitatii la frontiere, a securitatii aviatiei, sanctiunilor financiare si a impartasirii informatiilor", cu scopul de a "impiedica SI comita atacuri in tairle noastre".In 2014, in urma unei ascensiuni fulgeratoare, jihadistii au cucerit aproape jumatate din teritoriul Siriei si aproape o treime din teritoriul irakian. Ei au proclamat un "califat" in aceasta zona, peste frontiera dintre cele doua tari.Trei ani mai tarziu, Statul Islamic a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul.