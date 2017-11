SUA: Proiectul de reforma fiscala al republicanilor a trecut de Camera Reprezentantilor/ Viitor incert la Senat/ "Cea mai mare scadere de taxe din istoria SUA"

mare spre indeplinirea promisiunii noastre de a oferi reduceri fiscale istorice pentru poporul american pana la sfarsitul anului", a fost reactia Casei Albe.



Situatia in Senat va fi insa diferita, avertizeaza analistii, care apreciaza ca republicanii vor trebui sa convinga cat mai multi democrati ca sa le voteze proiectul care se confrunta cu destula opozitie chiar in interiorul Partidului Republican.





Cea mai importanta masura vizeaza companiile pentru care impozitul ar scadea de la 35% la 20%, adica sub media tarilor industrializate, de 22,5%. Initial, Trump ceruse o scadere pana la 15%, dar a avut opozitie chiar in propriul partid. Estimarile arata ca doar aceasta masura ar costa intre 2.000 si 2400 de miliarde de dolari.

elelalte doua cote de impozitare diferentiata vor fi de 10% si 25%.



Cota suplimentara de impozitare de 3,8%, impusa persoanelor care inregistreaza venituri nete de peste 200.000 de dolari anual, va fi anulata, la fel ca impozitul minim alternativ si taxa imobiliara speciala.

Presedintele a declarat ca revizuirea va face SUA mai competitiva si va ajuta familiile din clasa mijlocie, dar democratii au criticat planul sustinand ca Trump face noi cadouri pentru cei bogati.

Proiectul fiscal republican nu detaliaza ce beneficii fiscale ar putea fi eliminate pentru a compensa costul reducerilor, specialistii apreciind ca negocierile ar putea fi extrem de dificile in acest context, iar, pentru votarea programului fiscal, republicanii au nevoie sa atraga de partea lor si sustinerea unor democrati.



Casa Alba si republicanii au repurtat joi o prima victorie in Camera Reprezentantilor reusind sa treaca "Proiectul de Reforma Fiscala" care anunta "cea mai mare scadere de taxe" din istoria SUA, continand reduceri pentru companii si persoane fizice, potrivit Fox News . Proiectul de lege a trecut cu 227-205 voturi pentru, treisprezece republicani votand insa impotriva proiectului."Este un pasDe asemenea, ar urma sa fie introdusa o taxa unica pentru veniturile obtinute de companii americane in strainatate, volumul acestora fiind estimat la 2.600 de miliarde de dolari.

Congratulations to the House of Representatives for passing the #TaxCutsandJobsAct — a big step toward fulfilling our promise to deliver historic TAX CUTS for the American people by the end of the year! https://t.co/8FjefMj6hh