Senatorul american Al Franken isi cere scuze dupa ce a fost acuzat ca a pipait gazda unui post radio, in timp ce aceasta dormea

O prezentatoare radio l-a acuzat pe senatorul Statelor Unite, Al Franken, ca i-a atins sanii in timp ce ea dormea si ca a fortat un sarut, in 2006, pe cand acesta era inca comedian si se pregateau sa joace in fata trupelor americane din Orientul Mijlociu. "M-am simtit violata. Rusinata. Deapreciata. Umilita.", a scris aceasta, citata de Telegraph Leeann Tweeden a relatat experienta ei pe site-ul KABC, in perioada in care existau numeroase rapoarte de hartuire sexuala impotriva unor barbati puternici de la Hollywood. Tweeden sustine ca domnul Franken, o fosta gazda a emisiunii Saturday Night Live, a scris un scenariu care includea un sarut intre ei, insistand asupra exersarii scenetei, exercitiu cu care aceasta nu a fost initial de acord. "A insistat asupra faptului ca actorii trebuie sa repete totul si ca noi trebuie sa exersam sarutul. Am spus "ok" ca sa termine cu insistentele", a scris aceasta.In timpul repetitiei, prezentatoarea sustine ca Franken a fost agresiv, motiv pentru care l-a impins pentru a-l indeparta, dar ca s-a simtit violata si dezgustata de cele petrecute.Tweeden a mentionat, de asemenea, ca acesta i-a pipait sanii in timp ce dormea in interiorul unui avion militar, in drum spre casa. Cineva a realizat o fotografie care surprinde intregul eveniment, modalitate prin care aceasta a aflat de cele pretrecute.Al Franken isi cere scuze pentru cele petrecute, sustinand ca amintirile lui nu coincid cu cele relatate de Tweeden. "Nu-mi amintesc repetitia pentru sceneta in acelasi mod, dar imi cer scuze fata de Leeann. In ceea ce priveste fotografia, aceasta era menita sa fie amuzanta, dar nu a fost perceputa astfel. Nu trebuia sa fac asta.", a afirmat senatorul."Respect femeile. Nu respect barbatii care nu o fac. Faptul ca actiunile mele le-a oferit oamenilor un motiv intemeiat sa puna la indoiala acest lucru ma face sa ma simt jenat., mai spune acesta.