Rusia: Grav accident de circulatie, dupa ce un microbuz s-a ciocnit cu un camion / 14 morti, 5 raniti

Accidentul a avut loc in satul Vizimyary, in apropiere de fluviul Volga, cand un microbuz cu 20 de pasageri s-a ciocnit cu un camion care transporta trunchiuri de copaci.Ministerul local pentru situatii de urgenta a precizat ca inaintea accidentului au avut loc ninsori puternice."Soferul a efectuat o manevra de depasire. S-a deplasat pe banda stanga, nu a avut timp sa termine manevra de depasire si a intrat in camion, care transporta cel putin 40 de trunchiuri de copac. Socul a fost violent", a declarat guvernatorul regiunii, Alexandr Evstifeiev.Rusia ramane una dintre primele tari din lume in ceea ce priveste mortalitatea rutiera, in special din cauza alcoolismului, a infrastructurii proaste si a nerespectarii regulilor de circulatie.In 2016, peste 20.000 de persoane au murit pe strazile Rusiei.