SUA: Camera Reprezentantilor voteaza reforma fiscala promisa de Donald Trump, urmeaza testul senatului

Presedintele Camerei, Paul Ryan, a afirmat ca o familie medie de patru persoane va castiga in putere de cumparare 1.182 de dolari, anual, prin aceasta reforma.Majoritatea republicana din Camera a rezistat, in ciuda opozitiei democratilor si a 13 dintre cei 240 de republicani.Cu putin inainte, un Donald Trump descris drept "foarte optimist" de congresmeni a venit personal la Capitoliu pentru a se intalni cu republicanii, carora le-a cerut sa fie uniti si sa respecte una dintre marile promisiuni electorale ale partidului Republican: reducerea impozitelor.Miliardarul ramane marcat de esecul unei alte mari promisiuni din campanie, abrogarea legii privind asigurarile sociale a lui Barack Obama, in septembrie.Victoria ramane insa departe de a fi garantata, in conditiile in care o mana de republicani ameninta ca nu vor vota legea in Senat, unde majoritatea republicana este mult mai stransa.