Israelul se declara pregatit sa coopereze cu Arabia Saudita pentru a face fata Iranului (seful statului major evreu)

"Suntem pregatiti sa schimbam experienta noastra si informatiile provenite de la servicii cu tari arabe moderate pentru a face fata Iranului", a declarat locotenent generalul Eisenkot pentru site-ul de stiri Elaph, infiintat de un om de afaceri saudit si care are sediul in Marea Britanie."Suntem pregatiti sa impartasim informatii daca e necesar", a subliniat el, intrebat daca Israelul a impartasit recent informatii cu Ryadul.Un responsabil al armatei israeliene a confirmat pentru AFP declaratiile generalului si a adaugat ca interviul, efectuat la Tel-Aviv cu un corespondent al site-ului privat de stiri este primul de acest gen pentru un sef de stat major in exercitiu cu mass media araba.Aceste declaratii intervin intr-un context de tensiuni puternice pe mai multe subiecte intre cei doi lideri regionali, Arabia Saudita sunita si Iranul siit.Ascensiunea Iranului si ingrijorarile pe care le starneste aceasta in anumite tari din regiune creeaza o noua convergenta de interese, au afirmat de mai multe ori oficiali israelieni. Acestia au lasat sa se inteleaga ca ar putea conduce la o reconfigurare diplomatica in aceasta regiune unde doar doua tari arabe au facut pace cu Israelul: Egipt si Iordania.