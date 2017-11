Nemaipomenit incident feroviar in Japonia: Un tren a plecat cu 20 de secunde mai devreme, operatorul feroviar isi cere scuze pentru inconvenientele grave create

Trenurile japoneze sunt atat de punctuale, in general, incat unii pasageri aleg sa-si planifice calatoriile lor "la fix", venind pe peron exact atunci cand sosesc trenurile, s-a spus in declaratia operatorului de tren Tsukuba Express. Deci, este de inteles ca cel putin cativa au pierdut trenul. Acest lucru le-ar putea determina ratarea altor transferuri pe drum si, in cele din urma, intarzieri la serviciu sau la scoala.Stirea a fost difuzata de Japan Today si preluata in Handelsblatt -ul german, care precizeaza ca trenul cu pricina - comparabil cu un S-Bahn german - leaga gara Akihabara din Tokio City cu suburbia Tsukuba, distanta pe care circula cu cca 130 kmh.