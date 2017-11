China construieste cel mai rapid tunel aerodinamic din lume pentru a testa aeronave hipersonice care ar putea ajunge pe coasta vestica a SUA in 14 minute

Zhao Wei, unul dintre oamenii de stiinta care lucreaza la acest proiect, spune ca tunelul ar urma sa fie gata in jurul anului 2020.Tunelull "va stimula tehnica aplicarii tehnologiei hipersonice, in principal in sectoarele militare, reproducand mediul zborurilor hipersonice extreme, astfel incat problemele sa poate fi descoperite si rezolvate la sol", a spus Zhao, director adjunct la State Key Laboratory of High Temperature Gas Dynamics de la Academia de Stiinte din Beijing.Cel mai puternic tunel aerodinamic din lume se afla in preznet in Buffalo, in Statele Unite, operand cu viteze de pana la 10 kilometri pe secunda - de 30 de ori mai multe decat viteza sunetului.Aeronavele supersonice opereaza la viteze de sau peste 5 Mach, respectiv de cinci ori viteza sunetului.Statele Unite au testat in 2011 HTV-2, o aeronava fara echipaj uman care zboara cu viteza 20 Mach, dar zborul a durat doar cateva minute, inainte de a se prabusi in oceanul Pacific.O serie de alte tari, printre care Rusia, India si Australia au testat prototipuri similare."China si SUA au inceput o cursa hipersonica", a spus Wu Dafang, profesor la scoala de stiinte aeronautice si inginerie de la Universitatea Beihang din Beijing.