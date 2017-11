Vladimir Putin a discutat pentru prima oara de la izbucnirea conflictului cu liderii separatisti din Ucraina, pentru un schimb de prizonieri cu Kievul

Anuntata de Kremlin si de separatisti, aceasta discutie a avut loc cu liderii autoproclamatelor republici Donetsk si Lugansk, respectiv Alexandr Zaharcenko si Igor Plotnitski.Convorbirea vine in urma unei cereri forumate de politicianul ucrainean Viktor Medvedciuk, care este unul dintre reprezentantii Kievului pentru negocierile cu rebelii dar si un apropiat al presedintelui rus.Acesta i-a cerut lui Putin sa intervina pe langa liderii separatisti pentru a discuta ideea unui schimb de prizonieri intre rebeli si autoritatile din Kiev in formatul "toti contra toti".Potrivit unui comunicat al Kremlinului, liderii separatisti "au sustinut initiativa, precizand ca trebuie lucrat intai asupra chestiunii cu reprezentantii partii ucrainene".Vladimir Putin nu a discutat niciodata direct cu cei doi "presedinti" dupa izbucnirea conflictului soldat cu peste 10.000 de morti in trei ani si jumatate.Potrivit lui Medvedciuk, Kievul este pregatit sa predea 306 persoane rebelilor si spera ca autoritatile separatiste sa elibereze in schimb 74 de prizonieri, militari sau militanti pro-Kiev.Ultimul schimb de prizonieri dateaza din septembrie 2016, cand doi partizani ai Kievului au fost eliberati in schimbul a patru separatisti.