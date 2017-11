R. Moldova: Comisiile parlamentare au avizat modificarea Constitutiei in sensul inlocuirii "limbii moldovenesti" cu "limba romana"

Initiativa legislativa care prevede modificarea articolului 13 din Constitutia Republicii Moldova si introducerea sintagmei "limba romana" in locul celei "moldovenesti", a fost avizata pozitiv de Comisia parlamentara pentru cultura, educatie, cercetare, tineret, sport si mass-media si de Comisia parlamentara protectie sociala, sanatate si familie, noteaza Radio Chisinau.

Amintim ca initiativa legislativa a fost inregistata in Parlament, cu semnaturile liberal-democratilor, liberalilor, popular-europenilor si ale unor deputati democrati.

Curtea Constitutionala a dat aviz pozitiv proiectului la sfarsitul lunii trecute.

Asta dupa ce, in 2013, magistratii costitutionali au decis ca denumirea corecta a limbii de stat in Republica Moldova este limba romana si ca textul Declaratiei de Independenta, in care se spune ca limba oficiala este romana, prevaleaza in raport cu textul Legii Supreme, adoptat cativa ani mai tarziu.