Cantareata pop egipteana Sherine Abdel Wahab a fost trimisa in judecata in tara sa pentru ca a spus in timpul unui concert in strainatate ca a bea apa din Nil ar putea fi periculos pentru sanatate, au anuntat miercuri surse judiciare, relateaza AFP.Cantareata de succes a fost acuzata ca "a adus atingere interesului general" si data procesului sau a fost fixata la 23 decembrie, potrivit acelorasi surse. Sindicatul muzicienilor a anuntat marti ca ii va interzice sa mai apara pe scena in Egipt dupa un concert dat in Emiratele Arabe Unite (EAU), potrivit Agerpres.