Putin promite sa discute pentru prima oara cu liderii separatisti din Donbas despre un schimb de prizonieri cu Ucraina

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca va discuta - pentru prima oara - cu cei doi lideri ai ￯republicilor￯ separatiste proruse autoproclamate in estul Ucrainei, cu care va evoca un schimb de prizonieri de razboi, relateaza AFP, citata de news.ro.



Aceasta intalnire va avea loc in urma unei cereri formulate miercuri de catre politicianul ucrainean Viktor Medvedciuk, unul dintre reprezentantii Kievului in negocierile cu rebelii prorusi din estul Ucrainei.

Medvedciuk, considerat un apropiat al presedintelui rus, i-a cerut lui Putin, in cursul unei vizite la o manastire, in apropiere de Moscova, sa intervina pe langa liderii separatisti cu scopul de a face sa avanseze problema unui schimb de prizonieri intre rebeli si autoritatile de la Kiev in formatul "toti contra toti".

"Voi face tot ceea voi putea. Voi discuta cu liderii republicii Donetk si republicii Lugansk. Sper ca ceea ce propuneti sa se realizeze cat mai rapid posibil", a declarat Putin, citat de televiziunea rusa.

Vladimir Putin nu a mai discutat vreodata in mod direct cu cei doi "presedinti" ai "republicilor" autoproclamate in estul Ucrainei, Aleksandr Zaharcenko si Igor Plotniski.

Potrivit autoritatilor ucrainene, 152 de prizonieri militari sau activisti pro-Kiev sunt in continuare detinuti de separatisti. Potrivit lui Medvedciuk, Kievul este pregatit, la randul sau, sa le predea rebelilor 306 persoane.

Ultimul schimb de prizonieri a avut loc in septembrie 2016, cand doi sustinatori ai Kievului luati prizonieri de rebeli au fost eliberati in schimbul a patru separatisti.

Ucraina se confrunta din 2014 cu un conflict armat intre forte guvernamentale si separatisti prorusi sustinuti, acuza Kievul si Occidentul, de Rusia, care respinge aceste acuzatii.

Acorduri de pace semnate la Minsk in februarie 2015 au condus la implementarea mai multor armistitii ce au redus in mare parte violentele, insa partea lor politica nu a fost pusa in aplicare vreodata. Beligerantii se acuza reciproc de acest esec.