O noua lege din Irak pune in primejdie drepturile femeilor si ar putea legaliza casatoria pentru copiii de noua ani

Activistii avertizeaza asupra implicatiilor legislatiei care ne-ar putea trimite inapoi cu 50 de ani. Noua lege din Irak le-ar permite clericilor musulmani sa decida asupra contractelor de casatorie, putand legaliza casatoria pentru copii de noua ani, scrie The Guardian Aceasta nu este prima incercare de a propune o astfel de lege, iar in 2014, o versiune mai extrema a proiectului a provocat proteste la nivel international. Versiunea anterioara restrictiona, de asemenea, drepturile femeilor in ceea ce priveste divortul, mostenirile si deciziile parentale.Suad Abu-Dayyeh, reprezentant al organizatiei non-guvernamentale Equality Now, din Iordania, a afirmat ca "Acest proiect de lege contrazice conventiile internationale si legea nationala din Irak. Daca va fi aprobat, ca efect, fiecare secta religioasa isi va urma clericii. Lucru care este catastrofal pentru drepturile femeilor."Opozitia cu privire la propunerile recente, care au fost aprobate luna aceasta, s-au concentrat pe impactul lor asupra casatoriilor pentru copii. Unele secte religioase din Irak sunt de parere ca sotia profetului Mihammad avea varsta de noua ani si considera ca este total in regula ca tinerii care ajung la acea varsta sa se casatoreasca.In Irak, varsta legala pentru casatorii este de 18 ani, dar noua lege le permite judecatorilor sa decida ca fete cu varsta de aproape 15 ani sa se casatoreasca in cazuri "urgente". Aceasta lege deja violeaza drepturile copiilor, asa cum sunt ele definite de conventia Natiunilor Unite. Noul amendament ar merge mai departe, punand mai multe fete sub riscul de a fi fortate sa se casatoreasca de tinere si facandu-le vulnerabile la abuzuri sexuale.