Guvernul de la Budapesta, infuriat de anuntul SUA de a finanta o presa obiectiva in Ungaria: O imixtiune in afacerile interne ale unei tari aliate si democratice

Washingtonul a lansat saptamana trecuta un apel la oferte pentru proiecte destinate sa "sporeasca accesul cetatenilor la o informatie obiectiva in Ungaria", in valoare de 700.000 de dolari, pe fondul concentrarii crescande a presei in mainile apropiatilor premierului Viktor Orban."Despre ce e vorba daca nu de o imixtiune in afacerile interne" ale Ungariei, a reactionat ministrul Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, intr-o conferinta de presa, subliniind ca l-a convocat pe insarcinatul american cu afaceri la Budapesta.Szijjarto a subliniat ca aceasta intentie pare a fi o tentativa "de interventie in campania electorala" ungara din aprilie, in care Orban vizeaza obtinerea celui de-al treilea mandat consecutiv.Kuyna trecuta, insarcinatul american cu afaceri David Kostelancik s-a declarat ingrijorat intr-un discurs fata de "tendintele negative in domeniul libertatii presei in Ungaria".Kostelancik a aratat ca media "prietena" beneficiaza de importante contracte publicitare din fonduri publice si ca ziaristii sunt constransi sa urmeze "politici editoriale pro-guvernamentale".Washingtonul a fost nemultumit si de publicarea in septembrie, in Ungaria, a unei liste de ziaristi calificati ca fiind "agenti" ai miliardarului american de origine ungara George Soros.Revenit la putere in 2010, liderul conservator, care isi declara public admiratia pentru presedintele rus Vladimir Putin, a fost criticat in mod regulat de aliatii occidentali pentru derivele autoritariste.